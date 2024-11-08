сегодня в 13:50

ВСУ за неделю потеряли до 3440 военных в зоне ответственности военных «Центра»

В зоне ответственности бойцов российской группировки войск «Центр» за неделю уничтожено свыше 3440 военнослужащих ВСУ. «Центральная» также отразила 61 контратаку вражеских сил, сообщило Минобороны РФ на брифинге.

Усилиями «Центра» за 7 дней удалось освободить три населенных пункта в Донецкой Народной Республике — Вишневое, Кураховку и Кременную Балку.

На этом участке фронта также уничтожены два танка, 23 автомобиля, 31 орудие полевой артиллерии и 27 бронированных машин армии Украины. В числе последних противник потерял пять бронетранспортеров М113, произведенных в США.

В числе формирований украинской армии, которых поразила группа войск «Центр» ВС РФ, — штурмовая бригада «Лють» нацполиции, две бригады нацгвардии, пять бригад территориальной обороны и другие.