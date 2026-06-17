Минюст США обвинил пятерых человек в подготовке атаки на турнир UFC

сегодня в 13:30

ФБР предотвратило удар дронами до начала UFC Freedom 250

Пятерым мужчинам в США предъявили обвинения по делу о подготовке вооруженного нападения на UFC Freedom 250 у Белого дома. Им грозит пожизненное заключение, сообщает «Царьград» .

Министерство юстиции США официально выдвинуло обвинения пяти мужчинам. Их подозревают в подготовке нападения на участников и гостей мероприятия UFC Freedom 250, которое прошло на территории резиденции президента США.

По данным следствия, фигуранты планировали атаку с применением беспилотных летательных аппаратов. Сотрудники ФБР пресекли их действия до начала турнира.

Если суд докажет вину обвиняемых, каждому может грозить пожизненное тюремное заключение. Также им может быть назначен штраф до 250 тысяч долларов.

Спортивное шоу приурочили ко Дню независимости США и личному празднику действующего президента Дональда Трампа. Турнир прошел в ночь на 15 июня на Южной лужайке Белого дома.

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