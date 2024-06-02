Министр Малайзии надеется, что удастся избежать эскалации украинского конфликта
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Министр обороны Малайзии Мохамед Халед Нордин выразил надежду на то, что еще можно избежать обострения конфликта на Украине, сообщает ТАСС.
Министр высказался на сессии международного форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла». К ней позже присоединится президент Украины Владимир Зеленский.
«Поскольку президент Зеленский присоединится к нам здесь позже, я хочу выразить надежду Малайзии на то, что удастся избежать эскалации конфликта и мир восторжествует в этом регионе», — уточнил он.
Глава военного ведомства отметил, что важно в равной степени учитывать важность работы по достижению мира на территории Палестины.