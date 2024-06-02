Министр Малайзии надеется, что удастся избежать эскалации украинского конфликта

Министр обороны Малайзии Мохамед Халед Нордин выразил надежду на то, что еще можно избежать обострения конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

Министр высказался на сессии международного форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла». К ней позже присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

«Поскольку президент Зеленский присоединится к нам здесь позже, я хочу выразить надежду Малайзии на то, что удастся избежать эскалации конфликта и мир восторжествует в этом регионе», — уточнил он.

Глава военного ведомства отметил, что важно в равной степени учитывать важность работы по достижению мира на территории Палестины.