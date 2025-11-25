Минимум 10 жертв: на юге Таиланда произошло сильнейшее за 300 лет наводнение

На юге Таиланда произошло сильнейшее за 300 лет наводнение, есть погибшие

В Таиланде произошло наводнение, не имеющее аналогов за последние три столетия. Южные территории королевства оказались во власти стихии, охватившей 10 провинций Таиланда и 8 штатов Малайзии, сообщает MIR24.TV .

Согласно данным Российского союза туриндустрии, данный регион не является приоритетным направлением для туристов из РФ. В то же время правительство Малайзии настоятельно рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в южные районы Таиланда. Ожидается значительное количество отказов от запланированных поездок на этой неделе.

В городе Хат Яй, провинция Сонгкла, уровень воды достиг от 1,5 до 3 м. С вечера 24 ноября местные власти проводят полную эвакуацию жителей и туристов. Отмечается нехватка спасателей и техники. К спасательным операциям подключены сухопутные и военно-морские силы страны. Подобные интенсивные ливневые дожди не были зафиксированы в регионе «Крайнего Юга» Таиланда за 300 лет ведения документальных наблюдений.

Грузовики затоплены более чем наполовину, от легковых автомобилей виднеются только верхушки. Люди передвигаются по улицам практически вплавь, многие используют надувные лодки. Наводнение привело к гибели более 10 человек. Пострадало около 250 тыс. семей. Жители, проживающие в низинных районах, были эвакуированы в специальные пункты, куда направляются гуманитарная помощь, необходимое оборудование и персонал.

В эвакуационные центры едут машины с мобильными кухнями и запасами питьевой воды. Помимо местных жителей, спасатели вывезли около полусотни туристов из 17 отелей. Министерство туризма продолжает взаимодействие с посольствами различных государств для обеспечения безопасности туристов. Местные власти объявили наивысший, «красный» уровень опасности.

Метеорологическая служба Таиланда прогнозирует ослабление ливней в ближайшие дни. Однако уровень воды, предположительно, останется высоким в течение определенного времени.

