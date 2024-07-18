Мини-овчарка вцепилась зубами в пах мальчику в Москве

Около ЖК в столичном районе Лианозово собака породы шипперке укусила за пах 10-летнего мальчика, игравшего в футбол со сверстниками, сообщает SHOT .

С псом гуляла девочка-младшеклассница. Шипперке проявила агрессию к мячу, собака побежала к футболистам. Она прыгнула на одного из мальчиков и вцепилась зубами в пах.

Как рассказала мама пострадавшего ребенка, мини-овчарка чуть не откусила мальчику яичко.

На место происшествия вызвали скорую помощь. Пострадавший пробыл в больнице до 3 часов ночи. Врачи обработали мальчику рану, а еще сообщили, что жизненно важные места не были задеты.

Родители пострадавшего ребенка хотят сделать ему прививку от бешенства на всякий случай. Они пообщалась с владельцами шипперке, которые заверили, что питомец привит, а также извинились за инцидент.

В Бельгии (на родине этих собак) шипперке считается серьезной овчаркой, хотя и маленькой.