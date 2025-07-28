Мини-юбки и платочки: трансы* издевались над верующими в монастыре в Москве
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В соцсетях появился видеоролик, в котором показано, что неизвестные трансы* пришли в Сретенский монастырь в столице и устроили там провокацию, сообщает Газета.ru.
Так, переодетые в женщин мужчины издевались над батюшкой и прихожанами. Провокаторы были одеты в мини-юбки, а также повязали друг ругу платочки и со смехом сказали: «„Девочки“ пришли в церковь».
Замглавы отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе подчеркнул, что данная идеология обоснованно находится вне правового поля.
«Попытка издевательства надо верующими — свидетельство потери собственной идентичности, нравственных ориентиров», — отметил Кипшидзе.
По его словам, этот инцидент в монастыре содержит признаки правонарушения, особенно если провокаторы помешали богослужению.
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