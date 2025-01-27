Микроавтобус сбил велокурьера на востоке Москвы

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Volkswagen сбил доставщика еды на улице Вешняковской в Москве

В Москве на улице Вешняковской водитель микроавтобуса Volkswagen наехал на велокурьера. Доставщик еды двигался по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Мужчину, который ехал на электрическом велосипеде, увезли в больницу. Прокуратура контролирует процесс установления подробностей происшествия.

Жителям столицы, передвигающимся на средствах индивидуальной мобильности, напомнили о том, что на пешеходных переходах с них нужно спешиваться.

Ранее такси насмерть сбило велокурьера на востоке Москвы.