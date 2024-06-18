Микроавтобус, легковушка и грузовики столкнулись под Рязанью. Погибли 8 человек
Фото - © Официальный телеграм-канал прокуратуры Рязанской области
В Шиловском районе Рязанской области произошла массовая дорожная авария, которая унесла жизни 8 человек. Еще 13 получили ранения различной степени тяжести, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
ДТП случилось во вторник на 273 км автодороги М-5 «Урал» — столкнулись 4 автомобиля. Участниками аварии стали микроавтобус, 2 грузовика и легковая машина.
В результате столкновения 8 человек погибли на месте, 13 пострадавших доставили в медучреждение, среди них — трое несовершеннолетних.
На месте происшествия работают правоохранительные органы и спецслужбы.
По факту аварии началась прокурорская проверка. Ведомство контролирует выяснение всех обстоятельств ДТП, устранение последствий аварии и организацию движения на данном участке дороги.