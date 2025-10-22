Мертвый скат-хвостокол чуть не убил пенсионерку в Московской области

Скат-хвостокол чуть не убил 64-летнюю женщину в Московской области. Она пыталась его приготовить, сообщает Baza .

Пенсионерку привезли в Бронницкую больницу с сильным отеком, а также посинением левой руки. Еще у нее были жалобы на жжение и онемение пальцев.

Во время осмотра женщина призналась, что мертвого ската-хвостокола ей привез сын. Пенсионерка решила приготовить ее, однако, когда разделывала, случайно уколола кожу ядовитым шипом.

Такая травма может спровоцировать спазмы, паралич мышц и уменьшение артериального давления. Следовательно, есть риск и летального исхода.

Врачи оперативно дали пациентке противоядие. Также они назначили ей лечение. Затем ее состояние стало лучше и женщину отправили домой.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.