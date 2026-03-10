Мертвого Ленина нашли на юго-западе Москвы
Тело мужчины с фамилией Ленин было обнаружено во вторник на юго-западе Москвы, сообщает сайт MK.Ru.
По предварительным данным, смерть носила насильственный характер.
Мертвого мужчину обнаружили около часа дня на лестничной клетке жилого дома на Ленинском проспекте. Возраст погибшего — 40 лет.
Характер травм указывает на возможный суицид. Причины, которые могли привести к такому поступку, сейчас выясняются.
