Мертвого Ленина нашли на юго-западе Москвы

сегодня в 18:27

Тело мужчины с фамилией Ленин было обнаружено во вторник на юго-западе Москвы, сообщает сайт MK.Ru .

По предварительным данным, смерть носила насильственный характер.

Мертвого мужчину обнаружили около часа дня на лестничной клетке жилого дома на Ленинском проспекте. Возраст погибшего — 40 лет.

Характер травм указывает на возможный суицид. Причины, которые могли привести к такому поступку, сейчас выясняются.

