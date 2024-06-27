Мертвого альпиниста, возглавлявшего тургруппу, нашли на Эльбрусе
МЧС России: на Эльбрусе погиб 59-летний турист
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59-летнему руководителю тургруппы стало плохо при восхождении на Эльбрус. Он умер на высоте 4,7 тыс. м, сообщает МЧС России.
Туристическая группа в составе 3 человек отправилась в горы в Кабардино-Балкарии. Руководителю восхождения внезапно стало плохо.
На место происшествия отправились специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. На высоте 4,7 тыс. м специалисты обнаружили альпиниста без признаков жизни.
Спасатели транспортировали тело погибшего на поляну Азау и передали полиции.