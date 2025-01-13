Mercedes загорелся улице Софьи Ковалевской в Москве. Очевидцы слышали взрыв

Автомобиль Mercedes загорелся улице Софьи Ковалевской в столице. Очевидцы рассказали, что слышали звук взрыва. На месте ЧП трудятся сотрудники МВД РФ, сообщает Baza .

Инцидент произошел в районе 8 часов утра в понедельник.

Пока еще неизвестно, что именно стало причиной возгорания легкового автомобиля. Огонь потушили.

Опубликовано также видео полыхающего автомобиля. В ролике можно увидеть горящую машину, ее тушит пожарный. Судя по всему, огонь уничтожил большую часть авто.