Mercedes Диброва «размотало» на трассе в Подмосковье

Mercedes телеведущего Дмитрия Диброва попал в ДТП на Рублево-Успенском шоссе в деревне Жуковка в Подмосковье, сообщает SHOT .

Дорожная авария произошла в районе 11 часов в понедельник. У авто телеведущего сильно повреждена передняя часть: разбиты фары, помят капот, частично отлетел бампер.

Самого Диброва не было в салоне иномарки в момент ДТП. Телеведущий в момент аварии занимался рабочими вопросами в другом месте.

Его Mercedes попадал в ДТП три раза. Первый был в 2020 году в Одинцовском округе, как и эта авария. Затем ДТП зафиксировали в 2023 году на Звездном бульваре в столице.

Всего на иномарке Диброва числилось 89 штрафов на сумму 150 тыс. рублей. Все они погашены.

