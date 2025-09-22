Mercedes Диброва «размотало» на трассе в Подмосковье
Машина Дмитрия Диброва попала в дорожную аварию в Подмосковье
Фото - © РИА Новости, Кирилл Каллиников
Mercedes телеведущего Дмитрия Диброва попал в ДТП на Рублево-Успенском шоссе в деревне Жуковка в Подмосковье, сообщает SHOT.
Дорожная авария произошла в районе 11 часов в понедельник. У авто телеведущего сильно повреждена передняя часть: разбиты фары, помят капот, частично отлетел бампер.
Самого Диброва не было в салоне иномарки в момент ДТП. Телеведущий в момент аварии занимался рабочими вопросами в другом месте.
Его Mercedes попадал в ДТП три раза. Первый был в 2020 году в Одинцовском округе, как и эта авария. Затем ДТП зафиксировали в 2023 году на Звездном бульваре в столице.
Всего на иномарке Диброва числилось 89 штрафов на сумму 150 тыс. рублей. Все они погашены.
