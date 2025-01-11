Мэр Лос-Анджелеса уволила главу пожарной охраны

«Кристин вызвали к Басс. Она вернулась с той встречи, обняла своих сотрудников на прощание и ушла. Она сказала, что ее уволили», — говорится в статье Daily Mail.

Кроули заявила, что руководство города «подвело» пожарную службу.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потребовал провести независимое расследование по поводу неработающих пожарных гидрантов и пустого пожарного водохранилища.

Всего в пожарах в штате погибли 11 человек.