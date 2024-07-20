Мэр Краснодара Наумов вышел к жителям, перекрывшим дорогу из-за отключений света
Мэр Краснодара Евгений Наумов вышел к жителям, которые перекрыли дорогу из-за отключений света. Перебои в подаче электроэнергии в микрорайоне наблюдаются уже месяц, сообщает Baza.
Глава города объяснил, что отключения электричества в нескольких микрорайонах Краснодара связаны с аварией, которая произошла на кабеле. Работы по восстановлению ведут специалисты, параллельно они тянут на территорию новый кабель.
Наумов попросил горожан освободить дорогу, чтобы не мешать проезду машин. Также мэр пообещал быть с жителями до конца.
«Хотите, привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее. <…> Я буду с вами здесь, пока не включат электроснабжение», — заявил глава города.
Также полицейские начали задерживать участников протеста в Краснодаре. На видео, снятом на акции, видно, как силовики уводят мужчину и женщину.