Мэр Краснодара Наумов вышел к жителям, перекрывшим дорогу из-за отключений света

Мэр Краснодара Евгений Наумов вышел к жителям, которые перекрыли дорогу из-за отключений света. Перебои в подаче электроэнергии в микрорайоне наблюдаются уже месяц, сообщает Baza .

Глава города объяснил, что отключения электричества в нескольких микрорайонах Краснодара связаны с аварией, которая произошла на кабеле. Работы по восстановлению ведут специалисты, параллельно они тянут на территорию новый кабель.

Наумов попросил горожан освободить дорогу, чтобы не мешать проезду машин. Также мэр пообещал быть с жителями до конца.

«Хотите, привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее. <…> Я буду с вами здесь, пока не включат электроснабжение», — заявил глава города.

Также полицейские начали задерживать участников протеста в Краснодаре. На видео, снятом на акции, видно, как силовики уводят мужчину и женщину.