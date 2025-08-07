сегодня в 16:25

Мэр французского Вильнев-де-Марка получил 3 удара ножом и попал в больницу

Неизвестный пырнул ножом мэра французской коммуны Вильнев-де-Марк Жиля Дюссо. Его увезли в больницу в критическом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Parisien.

Инцидент произошел вечером 6 августа. Неизвестный 3 раза пырнул ножом в грудь 63-летнего мэра. Политик гулял по улице вместе с 28-летним сыном.

После нападения нападавший скрылся. Через некоторое время он вернулся на место происшествия на автомобиле, пытаясь переехать Дюссо с сыном.

Мужчинам удалось избежать наезда, машина врезалась в стену. Затем неизвестный ударил сына мэра и убежал.

Жизни Дюссо сейчас ничего не угрожает. Подозреваемый в нападении — 60-летний местный житель. У него с мэром был имущественный спор.

Предполагаемый преступник находится в розыске. Открыто уголовное дело о попытке убийства госслужащего.