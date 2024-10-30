Мечтала быть полицейской: девочка из Чехова погибла в загадочной трагедии

В подмосковном Чехове пятиклассница совершила суицид, оставив предсмертную записку. При жизни 11-летняя девочка была веселой и яркой, а незадолго до самоубийства пребывала в хорошем настроении, сообщает «МК: срочные новости» .

От своих одноклассников погибшая отличалась манерой одеваться — ходила с ярким макияжем, любила необычные джинсы и кофты. Она была прилежной ученицей, участвовала в олимпиадах и ходила в художественную школу. Недавно девочка начала заниматься дзюдо, поскольку планировала служить в полиции.

По некоторой информации, недавно погибшая общалась с мальчиком, который был на год старше ее. Друг внезапно оборвал связь с девочкой, не объяснив причин. Школьница сильно переживала.

В день суицида ученица пришла домой в приподнятом настроении и сказала, что займется уроками. Через несколько часов ее труп нашли в комнате — на столе лежал мобильник и предсмертная записка. В ней говорилось, что девочке не хватало друзей.