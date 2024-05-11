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МЧС: в Ровеньках потушили пожар, возникший после обстрела ВСУ

Спасатели ликвидировали несколько возгораний, которые случились в результате обстрела ВСУ города Ровеньки в ЛНР, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по республике.

Всего было потушено 18 очагов возгорания. Также специалисты не допустили увеличения площади пожара.

На места ЧП выезжали 85 человек и 12 единиц техники.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что удар по Ровенькам, скорее всего, ВСУ нанесли ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами. Погибли три человека, шесть пострадавших находятся в больнице.