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МЧС: в Ивановской области в ДТП пострадали 13 человек, из них трое дети

В Ивановской области произошла серьезная авария с участием четырех автомобилей, пострадали 13 человек, среди которых трое — дети, сообщили в пресс-службе МЧС РФ .

Уточняется, что сотрудники чрезвычайного ведомства помогали ликвидировать последствия аварии в селе Пригородное. На опубликованных в Сети фото видно, что, как минимум, два автомобиля столкнулись «лоб в лоб». Передние части машин полностью смяты.

11 из 13 пострадавших госпитализировали в местную больницу. Степень их травм не уточняется.

От МЧС РФ на месте работали шесть специалистов личного состава, которые задействовали две единицы спецтехники. В обстоятельствах случившегося теперь разбираются правоохранительные органы.