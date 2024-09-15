МЧС усилило группировку по тушению пожаров в ЛНР
МЧС России направило в ЛНР сводный отряд из ряда регионов для тушения пожаров, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Пожарные и спасатели ведомства из Ростовской, Волгоградской, Липецкой областей, Краснодарского края и Республики Калмыкия усилят силы по тушению пожаров», — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили что в республику дополнительно прибудут 144 специалиста и 28 единиц техники.
Массовые пожары вспыхнули в регионе в начале сентября. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что пожары в республике могли быть вызваны умышленными поджогами.