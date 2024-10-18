МЧС России: в Амурской области в ДТП погибли четыре человека

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Четыре человека, среди них двое детей, погибли в ДТП в Амурской области

Четыре человека, среди них двое детей, погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля в Амурской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.

ДТП произошло на 1 476 километре федеральной автодороги «Амур». В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля оба транспортных средства загорелись.

«В легковом автомобиле были тела женщины и двоих детей 8, 11 лет. При разборе и проливке сгоревших машин, обнаружен еще один погибший. Его личность устанавливается», — сказано в сообщении ведомства.

Водитель грузовика госпитализирован.

Ранее в Амурской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик с фейерверками. В аварии никто не пострадал.