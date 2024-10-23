сегодня в 21:58

МЧС России локализовало пожар на 100 «квадратов» в подмосковном Зеленограде

В подмосковном Зеленограде в административном здании на первом этаже загорелось оборудование, площадь пожара, который уже удалось локализовать, составила 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России .

Предварительно установлено, что пожар произошел на первом этаже трехэтажного административного здания. На месте работают 46 спасателей.

Спасатели задействовали 12 единиц спецтехники. На момент публикации заметки горение удалось локализовать.

Информации о пострадавших пока не поступало. Что именно произошло, неизвестно, это будет установлено позднее в ходе соответствующей экспертизы.