МЧС России локализовало пожар на 100 «квадратов» в подмосковном Зеленограде
В подмосковном Зеленограде в административном здании на первом этаже загорелось оборудование, площадь пожара, который уже удалось локализовать, составила 100 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Предварительно установлено, что пожар произошел на первом этаже трехэтажного административного здания. На месте работают 46 спасателей.
Спасатели задействовали 12 единиц спецтехники. На момент публикации заметки горение удалось локализовать.
Информации о пострадавших пока не поступало. Что именно произошло, неизвестно, это будет установлено позднее в ходе соответствующей экспертизы.