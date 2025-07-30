МЧС проводит обследование зданий после землетрясения на Камчатке

На Камчатке продолжаются аварийно-спасательные работы после мощного землетрясения магнитудой 8,7, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники МЧС обследуют здания и инфраструктуру на предмет повреждений. По предварительным данным, серьёзных разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Наибольшие повреждения отмечены в детском саду, где обрушился фасад. Здание в момент землетрясения находилось на ремонте и было не задействовано. Спасатели уже огородили опасный участок и проводят дополнительные проверки.

Особое внимание уделяется островам Парамушир и Шумшу в Северо-Курильском районе, куда Камчатский центр наблюдения прогнозировал подход цунами. Стихия частично повредила печные трубы и вентиляционные системы. В порту Северо-Курильска и на предприятии «Алаид» произошли локальные затопления.

Власти заранее эвакуировали население из потенциально опасных зон, что позволило избежать человеческих жертв.