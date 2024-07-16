МЧС: природный пожар в крымском Коктебеле локализовали

сегодня в 10:41

Пожарные локализовали возгорание в Коктебеле на 40 гектарах, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Как сообщила пресс-служба Росгвардии, в тушении был задействован симферопольский полк ведомства. Ликвидацией занимались более 50 военнослужащих воинской части.

Ранее в Коктебеле загорелась сухая растительность. На месте происшествия работали свыше 100 специалистов, 23 единицы техники, также был привлечен вертолет Ми-8 МЧС России.

Пожар произошел в Симферопольском районе в садовом некоммерческом товариществе «Дружба». Тушение осложнялось порывистым ветром и жаром.

Позже к тушению привлекли второй борт Ми-8 МЧС России