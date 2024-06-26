МЧС: пожарный поезд доставил еще девять человек на станцию Инты в Коми Происшествия сегодня в 23:26

Еще девять человек были транспортированы пожарным поездом на железнодорожную станцию Инты Республики Коми после схода вагонов с рельсов, сообщает Telegram-канал МЧС России.