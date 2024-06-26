МЧС: пожарный поезд доставил еще девять человек на станцию Инты в Коми
Еще девять человек были транспортированы пожарным поездом на железнодорожную станцию Инты Республики Коми после схода вагонов с рельсов, сообщает Telegram-канал МЧС России.
«Всего перевезено 14 пострадавших. Сотрудники МЧС России транспортируют травмированных в карету скорой помощи», — сказано в сообщении.
Ранее глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил об эвакуации всех пассажиров с места крушения девяти вагонов пассажирского поезда. Количество пострадавших достигло 46 человек.
По предварительным данным, причиной железнодорожной катастрофы стали осадки, которые подмыли полотно.