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МЧС: пожарный поезд доставил еще девять человек на станцию Инты в Коми

Происшествия

Еще девять человек были транспортированы пожарным поездом на железнодорожную станцию Инты Республики Коми после схода вагонов с рельсов, сообщает Telegram-канал МЧС России.

«Всего перевезено 14 пострадавших. Сотрудники МЧС России транспортируют травмированных в карету скорой помощи», — сказано в сообщении.

Ранее глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил об эвакуации всех пассажиров с места крушения девяти вагонов пассажирского поезда. Количество пострадавших достигло 46 человек.

По предварительным данным, причиной железнодорожной катастрофы стали осадки, которые подмыли полотно.