МЧС: пожар в жилом доме на юго-западе Москвы локализован

Спасатели локализовали пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

Площадь пожара составила 350 квадратных метров.

«Столичные огнеборцы МЧС России локализовали пожар», — говорится в сообщении.

В ночь на 28 октября на Ленинском проспекте в Москве произошел пожар, там загорелась крыша жилого дома. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщили в Telegram-канале столичного Дептранса, из-за возгорания было перекрыто движение по дублеру Ленинского проспекта в районе дома 86.