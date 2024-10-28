МЧС: пожар в жилом доме на юго-западе Москвы локализован
Спасатели локализовали пожар в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
Площадь пожара составила 350 квадратных метров.
«Столичные огнеборцы МЧС России локализовали пожар», — говорится в сообщении.
В ночь на 28 октября на Ленинском проспекте в Москве произошел пожар, там загорелась крыша жилого дома. Информации о пострадавших не поступало.
Как сообщили в Telegram-канале столичного Дептранса, из-за возгорания было перекрыто движение по дублеру Ленинского проспекта в районе дома 86.