МЧС: пожар в Зеленограде полностью потушен
В подмосковном Зеленограде в административном здании полностью потушили пожар, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Пожар в Зеленограде полностью потушен», — говорится в сообщении.
Вечером 23 октября в Зеленограде в административном здании на первом этаже произошел пожар. Там загорелось оборудование. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Спасатели задействовали 12 единиц спецтехники. На момент публикации заметки горение удалось локализовать.
Информации о пострадавших пока не поступало.