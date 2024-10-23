МЧС: пожар в Зеленограде полностью потушен

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В подмосковном Зеленограде в административном здании полностью потушили пожар, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожар в Зеленограде полностью потушен», — говорится в сообщении.

Вечером 23 октября в Зеленограде в административном здании на первом этаже произошел пожар. Там загорелось оборудование. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Спасатели задействовали 12 единиц спецтехники. На момент публикации заметки горение удалось локализовать.

Информации о пострадавших пока не поступало.