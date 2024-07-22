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МЧС опровергло возгорание автомобиля на парковке ТЦ «Охотный ряд» в Москве

Информация о возгорании автомобиля на парковке торгового центра «Охотный ряд» в центре столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в понедельник в 18:26 по адресу: Москва, улица Охотный Ряд, дом № 2.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения во время разведки не обнаружили возгорание. В результате инцидента пострадавших нет.

Ранее СМИ сообщали, что на -3 этаже парковки ТЦ «Охотный ряд» на Манежной площади в Москве загорелась машина. Из торгового центра эвакуировали посетителей и сотрудников. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.