Кузбасские спасатели помогли женщине, застрявшей на льдине посреди водоема

Утром 17 ноября сотрудники МЧС Кузбасса провели спасательную операцию и вызволили женщину, оказавшуюся на льдине посреди водоема. Информация об этом была опубликована на официальных страницах ведомства в социальных сетях, сообщает Сiбдепо .

Спасатели эвакуировали жительницу Междуреченска из опасной зоны. Обстоятельства, при которых женщина оказалась на небольшом ледяном островке в черте города, остаются невыясненными. Информация о происшествии поступила от очевидцев. На снимках видно, как человек в темной куртке лежит на льду.

«Женщина перенаправлена на берег при помощи моторной лодки», — написал представитель МЧС Кузбасса.

Этот инцидент в очередной раз подчеркнул важность соблюдения правил безопасности на водных объектах. Специалисты напоминают об опасности выхода на лед, особенно при наличии предупреждающих знаков. Не стоит оценивать прочность льда ногами — если лед трескается при ударе палкой, это свидетельствует о его недостаточной толщине. Нахождение детей у воды без присмотра взрослых недопустимо.

Безопасным считается лед толщиной не менее 10 см.

