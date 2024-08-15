МЧС ищет пропавших трех человек в Охотском море
Спасатели МЧС пока не обнаружили пропавших в Охотском море
Спасатели МЧС пока не обнаружили пропавших в Охотском море, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Охотском море пропали трое, из них 15-летний подросток.
«Поиски велись с суши, воды и воздуха. Были задействованы вертолет Ми-8 и сотрудники ГИМС. К сожалению, никто не найден» — сказано в сообщении.
По данным МЧС, за сутки специалисты обследовали 24 000 квадратных километров акватории Сахалинского залива и 197 километров береговой линии.
Поиски возобновят в четверг, уточнили в ведомстве.