МЧС ищет пропавших трех человек в Охотском море

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Спасатели МЧС пока не обнаружили пропавших в Охотском море

Спасатели МЧС пока не обнаружили пропавших в Охотском море, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Охотском море пропали трое, из них 15-летний подросток.

«Поиски велись с суши, воды и воздуха. Были задействованы вертолет Ми-8 и сотрудники ГИМС. К сожалению, никто не найден» — сказано в сообщении.

По данным МЧС, за сутки специалисты обследовали 24 000 квадратных километров акватории Сахалинского залива и 197 километров береговой линии.

Поиски возобновят в четверг, уточнили в ведомстве.