МЧС: дополнительный состав направлен для вывоза пассажиров поезда в Коми

Вывод группы из пяти вагонов с пассажирами поезда № 511 Воркута — Новороссийск, девять вагонов которого ранее сошли с рельсов, был остановлен из-за размыва пути еще на одном участке, сообщает МЧС .

Он был обнаружен в 2,5 км от места инцидента. Специалисты тщательно обследуют железнодорожное полотно для возобновления движения.

Пассажирам оказывают необходимую помощь медицинские бригады, которые находятся в составе поезда.

Отмечается, что к месту происшествия выдвинулся дополнительный состав, в который пересадят людей из поезда № 511.