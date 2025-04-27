сегодня в 15:03

МЧС: четыре жилых дома горят в Красноярском крае

Четыре жилых дома загорелись в населенном пункте Таежное. Общая площадь возгорания составила 900 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Произошло возгорание 8 строений, 4 из которых — жилые дома. По предварительной информации, площадь пожара составляет около 90 «квадратов». Информации о погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Ликвидация крупного пожара продолжается. В настоящее время он локализован.

На месте ЧП работают более 70 сотрудников МЧС и 16 единиц спецтехники.