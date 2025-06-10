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МЧС: 8 человек спасли при тушении пожара в квартире многоэтажки в Королеве

Восемь человек спасли в результате ликвидации возгорания в квартире жилого дома в городском округе Королев, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

ЧП произошло во вторник утром в 12-этажном жилом доме на улице Горького. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что загорелась квартира на 6-м этаже.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники МЧС с помощью подъемно-спасательного автомобиля через окно тушат пожар в квартире.

Звенья газодымозащитной службы спасли 6 человек, еще 2 вывели по автолестнице. 15 жителей дома были эвакуированы по внутренней лестнице. Общая площадь пожара составила 60 кв. м.

К ликвидации возгорания привлечены 20 сотрудников МЧС и 6 единиц спецтехники.

Открытое горение удалось потушить.