Мать жестоко убитых в Таиланде детей узнала из СМИ об изнасиловании дочери

Мама зверски убитых в Таиланде юноши и девушки узнала об изнасиловании дочери только из местных СМИ, следователи говорили ей обратное, сообщает «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия» .

Из тайских СМИ россиянка узнала, что данное дело передали прокурорам, а позднее смогла выяснить, что преступникам, которые убили ее детей, предъявлено обвинение и в изнасиловании.

При расследовании один из обвиняемых признал вину по этому пункту.

17-летний юноша и его 22-летняя сестра пропали в Паттайе 26 июля 2026 года. Позже полиция задержала подозреваемых местных жителей. Они показали могилу, в которой покоились пять человек. По словам преступников, они убили россиян из-за мотоцикла.

До последнего их мама надеялась, что в этой могиле не ее дети. Процедура опознания проходила в Бангкоке. Женщина узнала в погибших своих детей. Тела отдадут семье после вскрытия.

Жестокая расправа над молодыми россиянами в Таиланде, версии произошедшего и вопросы следствия — в материале РИАМО.

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