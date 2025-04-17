Мать в Подмосковье давала детям таблетки от шизофрении. Они попали в реанимацию

Дети в Рошале попали в больницу из-за лекарств от шизофрении, которые дала мать

Двое детей оказались в реанимации после того, как мама поила их таблетками от шизофрении в Рошале Московской области. По мнению родительницы, препараты должны были улучшить сон 10-летней дочки и 7-летнего сына, сообщает SHOT .

35-летняя мать по имени Светлана на протяжении двух суток кормила детей таблетками от шизофрении. Она надеялась, что благодаря этому сон у дочки и сына улучшится. Однако через некоторое время детей начало сильно тошнить, а затем и рвать.

Сына и дочь увезли в больницу, а затем отправили в реанимацию.

Светлана находится на учете в психоневрологическом диспансере. Она давала детям таблетки от шизофрении, которые ей выписал врач.

Найденные у Светланы медикаменты обычно назначают людям с шизофренией или иными болезнями, которые могут сопровождаться галлюцинациями и параноидным бредом.