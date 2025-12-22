Фото - © ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

сегодня в 09:26

Мать в Норильске оставила детей голодать, и ее 5-месячный сын умер

Женщина ушла из дома и оставила четверых детей голодать на три дня в Норильске в Красноярском крае. Пятимесячный ребенок скончался, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В отношении 35-летней женщины возбудили уголовное дело. Ее обвиняют в совершении преступления по п. п. «в», «д» части 2 статьи 105 УК России («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью»).

По данным правоохранителей, женщина жила в квартире по улице Бегичева в Норильске вместе с тремя дочками 15 лет, 2, 1 года, и 5-месячным мальчиком. С 14 по 17 декабря женщина ушла из квартиры к знакомому.

Дети остались без присмотра. У них не было еды.

В связи с продолжительным голоданием 17 декабря пятимесячный малыш погиб в связи с истощением. Двоих младших детей госпитализировали. Им планируют оказать медпомощь.

Старшую дочь отправили в специальный приют для детей. Во время осмотра места происшествия правоохранители зафиксировали, что в холодильнике отсутствует еда.

Мать заключили под стражу. Во время расследования планируют оценить действия органов системы профилактики по статье 293 Уголовного кодекса России («Халатность»).

