Мать сбившего детей под Можайском заявила, что сын понесет законное наказание

сегодня в 16:39

Мать водителя, который, по версии правоохранителей, сбил детей на автобусной остановке под Можайском, попросила прощения у семей пострадавших. Также она заявила, что готова оказать им любую поддержку, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам Елены, ее сын, ставший участником смертельного ДТП, непременно понесет законное наказание. Женщина подчеркнула, что может оплатить похороны и лечение подростков, погибших в ДТП.

«Как мать, я даже не могу представить, что переживают семьи детей, ставших жертвами трагедии. Приношу искренние извинения родным и близким», — отметила она.

Елена обратила внимание, что ее сын Сергей рос в обычной семье, жил с матерью и отчимом, а также помогал им финансово. Собеседница описала его как доброго и заботливого парня.

При этом мать автомобилиста считает, что поступку, который инкриминируют ее сыну, нет оправданий. Она добавила, что мужчине придется теперь с этим жить.

По версии следствия, водитель иномарки Maserati спровоцировал аварию с летальным исходом 8 июня на трассе Уваровка — Семеновское — Кусково. Автомобилист протаранил автобусную остановку, где стояли двое школьников.

Столкновение привело к гибели 13-летнего мальчика. Второй ребенок попал в больницу.

По решению суда Сергея, обвиняемого в учинении аварии со смертельным исходом, отправили в СИЗО.