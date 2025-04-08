Мать с ребенком сдуло с моста в Забайкальском крае. Женщина погибла

Женщину с ребенком сдуло с подвесного моста в Забайкальском крае

В Забайкальском крае мать с ребенком переходила по подвесному мосту, но из-за сильного ветра их сдуло в реку. Женщина погибла, сообщает «Осторожно, новости» .

Трагедия произошла в Нерчинском районе. Там между поселком Приисковый и селом Михайловка есть подвесной мост, на который ранее поступало много жалоб от местных жителей.

Женщина с ребенком решила перебраться по нему на другой берег. При этом на улице был сильный ветер. Из-за порывов местную жительницу сдуло в реку.

По данным Минздрава, женщина умерла в машине скорой помощи. Ее ребенка достали из воды местные жители, он находится в состоянии средней степени тяжести.

По словам местных жителей, этот подвесной мост часто приходилось ремонтировать. Так, его капитально отремонтировали в мае 2023 года, но на следующий день конструкцию снова повредил ветер.

В прошлом году правоохранители провели проверку в отношении главы Приискового Юлии Федоровой. Ее подозревали в превышении полномочий при строительстве моста. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.