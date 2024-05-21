Мать оставила двухмесячного ребенка на ступенях московского супермаркета

Женщина оставила своего двухмесячного ребенка у столичного супермаркета. Инцидент произошел около магазина на улице Адмирала Ушакова, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Прохожий заметил ссору супружеской пары у супермаркета, в которой мужчина пытался силой отдать малыша женщине. Ему сделали замечание, после чего отец покинул место конфликта, передав ребенка супруге.

Женщина спустя время положила своего сына на бетонные ступеньки и ушла, не обращая внимания на оклики прохожих. Малыша доставили в медицинское учреждение. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Привлечение женщины к уголовной ответственности контролируют в Зюзинской межрайонной прокуратуре.