Мать бросила сына-инвалида в столовой в Москве и пошла устраиваться на работу

На востоке Москвы женщина 1983 г. р. решила, что ее малолетний сын-инвалид помешает трудоустройству, поэтому оставила его одного в столовой, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как мать и мальчик вместе заходят в столовую, расположенную на Электродной улице. Выходит женщина уже одна, она быстрым шагом добирается до такси и уезжает.

Оставшегося без надзора взрослых мальчика нашли работники предприятия общепита. Личности матери и ребенка удалось установить.

По словам женщины, ей надо было уйти, чтобы устроиться на работу, а с мальчиком некому было посидеть. Ей показалось, что столовая — это подходящее место для того, чтобы сын ее там подождал.

Прокуратура выясняет все обстоятельств случившегося. Также ведомство протоколирует привлечение бросившей ребенка женщины к установленной законом ответственности.