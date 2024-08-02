сегодня в 14:01

Мастер по маникюру подралась с клиенткой в подмосковном салоне красоты

Клиентка и мастер маникюра подрались в Подмосковье. Обе женщины получили гематомы по всему телу, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в салоне красоты в Красногорске. Клиентка пришла на маникюр, но итоговое качество работы ее не устроило. Мастер посчитала, что женщина просто не захотела платить за процедуру.

По словам сотрудницы салона, она предложила клиентке снять покрытие, но та начала кусаться.

Клиентка же уверяет, что ситуация складывалась иным образом. По словам женщины, после замечания сотрудница салона набросилась на нее, а затем начала бить.

В результате между мастером и клиенткой произошла драка. Обе женщины сняли побои и обратились в полицию.

В этой ситуации будут разбираться правоохранительные органы.