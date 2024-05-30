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Массовый сбой произошел во время сдачи ОГЭ по физике и географии в Москве

В столичных учебных учреждениях в четверг произошел массовый сбой во время сдачи ОГЭ по физике и географии, сообщает Baza .

Некоторым школьникам пришлось ждать два часа до начала экзамена, другие ребята ушли и решили сдавать его в резервный день.

Сбой произошел на местах А3, А4 и В1. Во всех городских школах на компьютерах не запустилась программа для теста учеников 9 классов.

Ошибку исправляли два часа. Ребята начали сдавать экзамен только в 12 часов дня.

В итоге некоторые школьники отказались сдавать экзамен. Они перенесли его на резервный день. Причина произошедшего сбоя неизвестна.