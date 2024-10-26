Массовое побоище в Пушкине произошло из-за ссоры двух девочек в Сети
Массовая драка в Центральном парке Пушкина стала результатом разборок двух девочек в Сети, сообщает SHOT.
Очевидцы рассказали предварительную версию произошедшего побоища. По их словам, молодежь подралась из-за ссоры двух местных школьниц.
Отмечается, что одна девочка издевалась в Сети над другой. Кроме того, она подключила к травле своих друзей.
За школьницу, над которой издевались, вступили ее знакомые. Первая девочка также позвала своих друзей. В результате между компаниями произошла драка.
В субботу в Центральном парке Пушкина произошла массовая драка. Очевидцы заявили о стрельбе.
Сейчас полиция выясняет личность стрелявшего. Есть ли в результате инцидента пострадавшие, на данный момент неизвестно.