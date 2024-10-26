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Массовое побоище в Пушкине произошло из-за ссоры двух девочек в Сети

Массовая драка в Центральном парке Пушкина стала результатом разборок двух девочек в Сети, сообщает SHOT .

Очевидцы рассказали предварительную версию произошедшего побоища. По их словам, молодежь подралась из-за ссоры двух местных школьниц.

Отмечается, что одна девочка издевалась в Сети над другой. Кроме того, она подключила к травле своих друзей.

За школьницу, над которой издевались, вступили ее знакомые. Первая девочка также позвала своих друзей. В результате между компаниями произошла драка.

В субботу в Центральном парке Пушкина произошла массовая драка. Очевидцы заявили о стрельбе.

Сейчас полиция выясняет личность стрелявшего. Есть ли в результате инцидента пострадавшие, на данный момент неизвестно.