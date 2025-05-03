сегодня в 13:41

Массовое ДТП спровоцировало пробку на четыре километра МКАД в Москве

Перед съездом № 38 на 37-м километре внутренней стороны МКАД произошло массовое ДТП с участием нескольких машин. Из-за аварии образовался дорожный затор протяженностью на четыре километра, об этом сообщили в столичном Дептрансе .

На момент публикации заметки неизвестно, сколько машин столкнулось и что стало причиной аварии. Обстоятельства случившегося выясняются сотрудниками оперативных служб, которые уже работают на месте происшествия.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Автомобилистам рекомендовали учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать альтернативные пути для движения из-за образовавшегося затора в районе ДТП. Движение затруднено на участке в четыре километра.