Массовая драка с поножовщиной произошла на складе маркетплейса в Екатеринбурге

Массовая драка с поножовщиной произошла на складе маркетплейса Wildberries в Екатеринбурге. В результате потасовки тяжелое ранение получил один человек, сообщает Е1.RU .

Инцидент произошел 29 декабря на складе по адресу: улица Черняховского, дом № 86.

«С одной стороны участвовало трое таджиков, с другой — двое русских парней. Кто-то из таджиков пырнул русских ножом. <…> Один пострадал тяжело, лежал в луже своей крови, потом сознание потерял, в кому впал, второй полегче», — рассказал осведомленный источник.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый мужчина 2003 года рождения. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Фигуранту грозит до 12 лет колонии.

При этом в пресс-службе Wildberries & Russ заявили, что конфликт произошел за пределами сортировочного центра компании. В настоящее время состояние раненного сотрудника оценивается как стабильное. Вскоре он будет выписан из медучреждения. Компания сотрудничает с полицией и оказывает правоохранителям необходимое содействие.

