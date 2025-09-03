Массовая дорожная авария произошла в Новой Москве
На Филатовском шоссе (в районе деревни Картмазово) в ТиНАО столицы столкнулись несколько автомобилей, сообщает пресс-служба московского Дептранса.
На месте ДТП работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства аварии, а также информация о пострадавших в ней уточняются.
На месте столкновения затруднено движение транспорта. Столичных водителей попросили выбирать пути объезда.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», из-за аварии на шоссе образовался затор длиной более 1 км.