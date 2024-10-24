Массовая авария произошла на Чечерском проезде Москвы

сегодня в 20:24

Дептранс Москвы предупредил об аварии на Чечерском проезде

Сразу несколько автомобилей столкнулись на Чечерском проезде Москвы вечером 24 октября, на месте происшествия уже работают оперативные службы, сообщил Дептранс .

Предварительно установлено, что авария произошла в районе дома № 24. Из-за массового ДТП движение на участке незначительно затруднено.

Оперативные службы уже работают на месте происшествия. Информации о пострадавших пока не поступало.

Причину аварии с участием нескольких автомобилей предстоит выяснить компетентным органам.