Массовая авария произошла на Чечерском проезде Москвы
Дептранс Москвы предупредил об аварии на Чечерском проезде
Сразу несколько автомобилей столкнулись на Чечерском проезде Москвы вечером 24 октября, на месте происшествия уже работают оперативные службы, сообщил Дептранс.
Предварительно установлено, что авария произошла в районе дома № 24. Из-за массового ДТП движение на участке незначительно затруднено.
Оперативные службы уже работают на месте происшествия. Информации о пострадавших пока не поступало.
Причину аварии с участием нескольких автомобилей предстоит выяснить компетентным органам.