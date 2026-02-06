Массовая авария произошла на 91 км МКАД

сегодня в 08:14

На внешней стороне 91 км МКАД произошло ДТП, там столкнулось несколько автомобилей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте аварии на трассе работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших в нем уточняются.

Движение транспорта в районе аварии затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда.

По информации сервиса «Яндекс.Карты», из-за аварии на МКАД образовался затор протяженностью около 3 км.

