Массовая авария произошла на 91 км МКАД
Фото - © Медиасток.рф
На внешней стороне 91 км МКАД произошло ДТП, там столкнулось несколько автомобилей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте аварии на трассе работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших в нем уточняются.
Движение транспорта в районе аварии затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда.
По информации сервиса «Яндекс.Карты», из-за аварии на МКАД образовался затор протяженностью около 3 км.
