Масштабные пожары охватили Ростовскую область
Сильные пожары начались в Ростовской области из-за возгорания сухой травы. Огонь перекинулся на жилые дома, а дороги заволокло дымом, сообщает Baza.
Крайне тяжелая ситуация сложилась в населенном пункте Кулешовка. Сначала в селе загорелся камыш. Спасатели не смогли оперативно локализовать быстро распространяющееся пламя, поэтому поселение оказалось окутано густым дымом. Огонь перекинулся на жилые дома.
На месте происшествия работают экстренные службы. В настоящее время площадь возгорания неизвестна.
Густым и едким дымом от природного пожара заволокло трассу возле Кулешовки. Из-за плохой видимости произошло несколько ДТП.