Масштабные пожары охватили Ростовскую область

сегодня в 17:11

Сильные пожары начались в Ростовской области из-за возгорания сухой травы. Огонь перекинулся на жилые дома, а дороги заволокло дымом, сообщает Baza .

Крайне тяжелая ситуация сложилась в населенном пункте Кулешовка. Сначала в селе загорелся камыш. Спасатели не смогли оперативно локализовать быстро распространяющееся пламя, поэтому поселение оказалось окутано густым дымом. Огонь перекинулся на жилые дома.

На месте происшествия работают экстренные службы. В настоящее время площадь возгорания неизвестна.

Густым и едким дымом от природного пожара заволокло трассу возле Кулешовки. Из-за плохой видимости произошло несколько ДТП.