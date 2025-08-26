Масштабная песчаная буря в Аризоне лишила электричества 60 тыс жителей

сегодня в 16:32

Около 60 тыс. жителей округа Марикопа американского штата Аризона столкнулись с отключениями электроэнергии из-за сильной песчаной бури, сообщает ТАСС .

По данным местных экстренных служб, аэропорт Финикса приостановил работу на 1 час из-за пылевого облака, окутавшего аэродром. В городе Гилберт возникли проблемы с дорожным движением из-за сбоев в работе светофоров.

Полиция настоятельно рекомендует жителям оставаться дома, чтобы избежать возможных рисков, связанных с неблагоприятными погодными условиями.

На опубликованных кадрах видно, как огромная песчаная буря накрывает жилые дома в небольшом американском городке.

К настоящему моменту информации о погибших и пострадавших нет, электроснабжение в штате практически полностью восстановили.